في محافظتين.. مصرع وإصابة 11 شخصا بحوادث متفرقة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم عنصر أمن بمواجهة مسلحة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

واضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، كما أن "شرطياً اصيب بجروح أثناء مواجهة مسلحة مع لصوص شرقي مدينة الناصرية بمنطقة حي الخضراء وإحباط عملية سرقة أحد الأماكن، حيث تم تطويق المنطقة واعتقال اللصوص على الفور".

وذكر المصدر، أن "عجلة صالون انقلبت على الطريق العام السريع في منطقة الهواشم قرب مطار الدهيمي على الحدود الإدارية مع محافظة ميسان، حيث أدى الحادث لمصرع امرأة وإصابة زوجها (أستاذ جامعي) وأطفالها بجروح خطرة وتم نقلهم لمستشفى الرفاعي العام لغرض العلاج".

واشار المصدر؛ إلى اصابة 4 نساء بجروح جراء انقلاب ستوته في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار

وفي ميسان؛ يسعى دفاع مدني علي الغربي لانقاذ شخص عالق داخل حطام سيارة تعرضت لحادث سير مروع.

ووصل فريق الدفاع المدني إلى مكان الحادث المروري المؤسف والذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص ومازال هناك شخص عالق في العجلة من نوع تويوتا.