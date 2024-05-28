في محافظتين.. مصرع وإصابة 11 شخصاً بحوادث سير بينهم منتسبون في الجيش العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بتسجيل ثلاث حالات وفاة وإصابتين حرجتين، في عدة حوادث سير بمناطق متفرقة من المحافظة، في حين لفت مصدر آخر إلى مصرع منتسبين اثنين في الجيش وإصابة 4 آخرين بحادث سير في محافظة بابل.

وقال المصدر الأمني في محافظة ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً في المرحلة المتوسطة، لقي مصرعه بعد استلام نتيجة الامتحانات وذلك بعد محاولته عبور طريق كركوك بغداد قرب ناحية العظيم".

وبين المصدر أنه "أثناء عبور الطالب الطريق وقع حادث مروري باصطدام شاحنتين وجها لوجه جراء السير بعكس اتجاه الطريق لإحدى الشاحنات، ما أسفر عن مصرع الطالب وأحد سائقي الشاحنتين كحصيلة اولية".

ولفت المصدر إلى أن "مدنياً يعمل مهندس، توفي إثر انحراف عجلته عن مسارها وسقوطها في نهر خريسان قرب ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة".

كما أشار إلى أن "حادثاً مرورياً بين عجلتين على الطريق الرابط (سليماني والكوام) في قضاء المنصورية شرق ديالى، أسفر عن إصابة اثنين بحالة حرجة".

في حين أفاد المصدر من محافظة بابل، بأن منتسبين اثنين في الجيش لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرين بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "حادث سير مروع بين عجلتين، ادى إلى وفاة اثنين من المنتسبين في الجيش العراقي، وإصابة 4 بينهم حالة حرجة، بناحية الحمزة في محافظة بابل".