في محافظتين.. مصرع واصابة 8 أشخاص في حادثي سير

شفق نيوز/ افاد مصدر مروري يوم الاحد، بمصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثي سير منفصلين في العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن أربعة أشخاص (رجلين وامرأتين) لقوا مصرعهم بحادث سير بتقاطع محمد القاسم في محافظة البصرة باتجاه جسر الزبير.

وبين المصدر؛ أن الحادث وقع بين مركبتين الاولى نوع (لوري سكانيا قلاب) والاخرى (بيجو إيراني).

وفي غضون ذلك؛ اشار المصدر؛ إلى إصابة أربعة زوار ايرانيين أثناء توجههم الى محافظة كربلاء.

ولفت إلى أن انقلاب سيارة كان الزائرون يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل والكوت قرب ناحية الشوملي.