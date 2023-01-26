في محافظتين.. مصرع واصابة 8 اشخاص بحادثين أحدهما لطفل خرج من مدرسته فرحا بنجاحه

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير مروع على أحد الطرق الخارجية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع على طريق (ديوانية _ سنية) بين عجلتين شاحنة وصالون"، لافتا إلى أن "الحادث أدى لمصرع شخص واحد وإصابة 6 آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، ان "عجلات الإسعاف والاجهزة الامنية هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

في ذات السياق، سجلت محافظة ذي قار حادث سير مروع لأحد طلبة المدارس.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطالب ياسر عامر لقي مصرعه بحادث مروع بعد خروجه من المدرسة فرحا بنجاحه، حيث تعرض للدهس على يد صاحب عجلة نوع (سكس) محملة بالرمل أمام مستشفى بنت الهدى في الناصرية مركز المحافظة".