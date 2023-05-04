في محافظتين.. مصرع واصابة 12 شخصا بحوادث سير وغرق ومشاجرة

شفق نيوز / افادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بمقتل واصابة 12 شخصا بحادث سير وغرق ومشاجرة بالعصي ، مع تسليب عجلة بمحافظتي ذي قار وديالى.

وفي محافظة ذي قار قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " حادث تصادم وقع بين مركبتين الأولى نوع هونداي، والثانية دراجة نارية نوع ستوتة بقضاء الغراف، شمالي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، حيث أدى الحادث لمصرع شخص على الفور وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة".

وأضاف المصدر، "كما ان أعمال حفريات باحد المشاريع على طريق الرابط بين ناحية الطار وقضاء الفهود، جنوب شرقي محافظة ذي قار، انتهت بالعثور على ( 21 صاعق هاون) مختلف الأنواع"، لافتا إلى أنه" تم رفعها من قبل الدفاع المدني، دون حدوث اي اضرار بعملية الرفع".

وتابع المصدر، أن "مجموعة أشخاص قاموا باستئجار عجلة لايصالهم لإحدى المناطق في قضاء سوق الشيوخ، حيث انتهى الأمر بتسليب العجلة عنوة من صاحبها وتحت تهديد السلاح، ثم الهرب بها إلى جهة مجهولة الهوية ".

من جهة اخرى أفاد مسؤول أمني في كرميان "بمصرع رجل مسن غرقا في قضاء كلار التابعة لوحدة كرميان".

وقال العقيد علي جمال قدوري مدير اعلام شرطة كرميان لوكالة شفق نيوز إن "رجلا من تولد 1949 لقي مصرعه غرقا في بركة ماء في اطراف قضاء كلار بظروف غامضة".

واضاف ان "الضحية يعاني مرضا نفسيا وخرج من منزله امس وعثر عليه ميتا غرقا في بركة ماء قرب شركة كارديان في اطراف قضاء كلار"، مشيرا إلى "نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث".

وأشار قدوري الى ان "ذوي الضحية لم يتقدموا باي شكوى حيال الحادث".

من جهة اخرى افاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز إن"مشاجرة بالعصي بين عائلتين في ناحية كنعان، شرق محافظة ديالى بسبب خلافات تسفر عن إصابة (7) اشخاص تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق لكشف ملابسات المشاجرة".