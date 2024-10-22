في محافظتين.. مصرع منتسب أمني وانتحار رجل بسبب حالة نفسية واعتقال "مزور"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع منتسب أمني إثر سقوطه من مكان مرتفع، فيما أقدم على الانتحار بسبب حالة نفسية، بينما ألقت شرطة حماية الطاقة في البصرة القبض على شخص حاول شركة نفطية بتخويل مزور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في النجدة النهرية لقي مصرعه جراء سقوطه على رأسه من مكان مرتفع في مرسى الزوارق القريب من مجمع مدينة الطب وسط بغداد".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث".

وأضاف المصدر أن "رجلاً تولد 1955 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس داخل شقته في مجمع (أيادي العدل)، وسبب الانتحار معاناته من حالة نفسية بحسب ادعاء ذويه"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

من جانب آخر، ذكر المصدر أن "مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن في محافظة البصرة ألقت القبض على متهم حاول الدخول إلى حقل الرميلة النفطي الجنوبي بتصريح أمني مزور وضبط عجلته نوع (بيك آب)، حيث أودع التوقيف وحجز عجلته استكمالاً للإجراءات القانونية تمهيداً لعرضه على القضاء المختص".