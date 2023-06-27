في محافظتين.. مصرع مدني ومحاضر بحادثي سير

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، بمصرع مدني ومحاضر بحادثي سير في محافظتي صلاح الدين وديالى.

وفي محافظة صلاح الدين؛ أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "مدنياً لقي مصرعه بعد انقلاب عجلته على طريق كركوك-بغداد قرب قضاء طوز خورماتو، شرقي صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "الضحية من سكان ناحية العظيم شمالي ديالى"، مشيراً إلى أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

ويُطلق على طريق بغداد -كركوك طريق الموت لكثرة حوادثه المميتة.

وفي السياق ذاته أخبر مصدر من محافظة ديالى وكالة شفق نيوز إن "محاضراً لقي مصرعه جراء حادث دهس غير متعمد في قرية (أبو تمر)، 15 كم جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى بين الحين والآخر حوادث دهس غير متعمدة جراء الاهمال وعدم الانتباه خلفت الكثير من الضحايا اغلبهم اطفال.