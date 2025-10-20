في محافظتين.. مصرع شخصين بحادث سير واعتقال ضابط "مخمور"

شفق نيوز- ذي قار/ النجف

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بمصرع شخصين جراء حادث سير غربي المحافظة، فيما ألقي القبض على ضابط "مخمور" في النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء الغراف في محافظة ذي قار، شهد حادث تصادم دراجتين ناريتين في قرية ال گيطان، ما أدى لمصرع سائقي الدراجتين على الفور، وتم نقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

وفي النجف، ذكر مصدر أمني، أن "قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة محافظة النجف تمكنت في ناحية الحرية من اعتقال ضابط برتبة (عميد) بسبب قيادته عجلته مخموراً، حيث تم إيداعه في مركز شرطة الناحية، لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".