في محافظتين.. مصرع شاب بحادث سير والكشف عن هوية جثة مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يوم الخميس، بمصرع شاب جراء حادث سير، فيما تم التعرف على هوية جثة مجهولة تم العثور عليها مؤخراً في مدينة تكريت.

وقال مصدر في مديرية مرور كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرعه إثر حادث مروري على الطريق الرابط بين داقوق ومنطقة الكوز جنوب المحافظة".

وأوضح أن "الحادث وقع نتيجة اصطدام دراجة نارية بسيارة مدنية، ما أسفر عن مصرع سائق الدراجة على الفور".

وأشار إلى أن "قوة من شرطة المرور حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

وفي صلاح الدين، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الطبية والتحرّيات الأمنية بيّنت أن الجثة تعود للشرطي محمد خطاب العلص، الملقب بـ(محمد حلاوة)، من أبناء منطقة الزوية، الذي اختفى منذ ستة أيام، فيما كان هاتفه المحمول مغلقاً طيلة هذه الفترة".

وأضاف المصدر أن "نتائج الفحص الطبي أظهرت أن سبب الوفاة ناجم عن ضربة شديدة على الرأس"، مشيراً إلى أن "الجريمة وقعت في مدينة تكريت".

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة لتحديد الجناة ودوافع الجريمة.

وكان مصدر طبي قد أعلن أمس الأربعاء، عن العثور على جثة مجهولة الهوية وسط المحافظة وصلت إلى دائرة الطب العدلي.