في محافظتين.. مصرع شابين أحدهما بسبب "سيجارة"

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الأحد، بمصرع شاب بحادث سير شمال مركز المحافظة، فيما أدى حريق جراء تسرب وقود إلى وفاة رجل في المثنى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً لقي مصرعه بحادث سير بسبب اصطدام دراجته مع عجلة أخرى في الطريق العام بقضاء الحيدرية في النجف، حيث تم نقل جثته للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة المقصر حسب المخطط المروري".

وفي محافظة المثنى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بوفاة رجل داخل مستشفى الحسين التعليمي، متأثراً بحروق خطيرة في جسده تعرض لها نتيجة إشعال (سيجارته) أثناء عملية تفريغ البنزين من عجلته بمدينة السماوة مركز المحافظة.