في محافظتين.. مصرع شابين بحادثين منفصلين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وصلاح الدين، اليوم السبت، بمصرع شابين أحدهما يعمل حارساً ليلياً بحادثين منفصلين في المحافظتين.

وقال مصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً لقي مصرعه جراء اصطدام دراجته النارية مع عجلة أخرى في أطراف قضاء الخالص، (17 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي صلاح الدين، لقي شاب مصرعه جراء صعقة كهربائية في اطراف مدينة تكريت، مركز المحافظة.

وأوضح مصدر في المحافظة، لوكالة شفق نيوز أن "الشاب يعمل حارساً ليلياً وتعرض لصعقة كهربائية خلال اعمال صيانة كهربائية في منزله".