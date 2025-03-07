في محافظتين.. مصرع سائق غرقاً ونجاة آخر بأعجوبة و"باكستاني" يفارق الحياة (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الديوانية، يوم الجمعة، بمصرع سائق إثر سقوط سيارته في نهر جنوبي المحافظة، فيما نجا آخر من الغرق بأعجوبة في البصرة، كما توفي "باكستاني" جراء تدهور حالته الصحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق سيارة أجرة يلقي حتفه غرقاً بعد سقوط سيارته في نهر بقضاء الدغارة في الديوانية، بعد أن فقد السيطرة على سيارته".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

وفي البصرة، ذكر المصدر أن "شخص سقطت سيارته في نهر قريب من القيادة البحرية في محافظة البصرة، إلا أنه نجا من الموت غرقاً بأعجوبة، وتم انتشال سيارته من المياه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أنه "في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم توفي شخص باكستاني يدعى (زاهر حسين محمد) تولد 1973 يعمل مشرفاً في شركة (كوسان) النفطية الواقعة في الشعيبة جنوب غربي البصرة، بسبب تدهور حالته الصحية".

وبين أنه "تم الكشف على الجثة من قبل مفارز الأدلة الجنائية ونقله إلى مستشفى الزبير العام لاستكمال الإجراءات القانونية".