في محافظتين.. مصرع سائق ستوتة وابنه والإطاحة بـ15 مطلوبا بينهم مدمن ومشعوذ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الجمعة، بمصرع رجل وابنه، بحادث سير على طريق البصرة - فاو.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق البصرة - فاو، بين دراجة نوع (ستوتة) وسيارة، أسفر عن وفاة رجل كان يقود الستوتة وكذلك وفاة إبنه ذو 5 أعوام الذي كان يجلس بجانبه".

ولفت المصدر إلى أن "مفارز الشرطة هرعت لمكان الحادث ونقلت الجثتين إلى الطب العدلي، وتحفظت على السائق، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة بابل، تنفيذ حملة أمنية واسعة حققت من خلالها إنجازات متعددة على مختلف الأصعدة الأمنية خلال 24 ساعة، إذ اعتقلت خلالها على 13 مطلوباً بالإضافة إلى متعاط للمخدرات ومتهم بالشعوذة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديريات الأقسام الميدانية في قيادة شرطة محافظة بابل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حملة أمنية واسعة شملت مختلف مناطق المحافظة والسيطرات الرئيسية فيها".

وبينت أن "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة عشر مطلوباً للقضاء بموجب مواد قانونية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر بحوالي (1 غرام و70 مليغرام)، وعدد من الأدوات المستخدمة للتعاطي، والقبض على المتهم بحيازتها".

وأوضحت القيادة، أن "الحملة نتج عنها أيضاً إلقاء القبض على شخص مخالف، وُجد بحوزته مواد تتعلق بالسحر والشعوذة، إلى جانب رصد وتوثيق ثمانٍ وعشرين مخالفة مرورية، والتحفظ على خمس دراجات نارية مخالفة، وتوقيف ثمانية وافدين أجانب لمخالفتهم شروط الإقامة".