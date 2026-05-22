في محافظتين.. مصرع سائق بحادث مروري وإصابة شقيقين بهجوم مسلح

شفق نيوز- بابل/ كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، يوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة سائق عجلة "حمل" إثر حادث مروري في المحافظة، فيما أصيب شقيقان بإطلاق نار في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني اضطرت إلى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية التخصصية لقص حطام المعدن واستخراج الجثة في محافظة بابل، نظراً لشدة الاصطدام الذي أدى إلى تحطم المركبة بالكامل.

من جانبه، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بإصابة شقيقين إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة سد الخاصة شمالي المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة نوع (تويوتا بيك أب) أقدموا على فتح النار باتجاه شقيقين أثناء وجودهما في منطقة سد الخاصة، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الهجوم".

وأضاف أن "الشقيقين تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى أحد مستشفيات كركوك لتلقي العلاج اللازم"، مبيناً أن "حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد معلومات عن وقوع وفيات".

وأشار المصدر إلى أن "الأسباب والدوافع التي تقف خلف الحادث لم تُعرف حتى الآن".

ولفت إلى أن القوات الأمنية باشرت فور وقوع الحادث بفتح تحقيق وجمع المعلومات".