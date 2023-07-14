في محافظتين.. مسلح يقتل شقيق زوجته وصعقة كهربائية تنهي حياة امرأة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، بمقتل شاب جراء خلافات عائلية، ومصرع امرأة بصعقة كهربائية في محافظتي صلاح الدين ودهوك.

وفي محافظة صلاح الدين، قال مصدر في شرطة تكريت في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شابا أقدم اليوم الجمعة، على قتل ابن عمه وشقيق زوجته، بسلاح كلاشنكوف في محل لبيع الألبسة بحي القادسية، وسط تكريت، مركز المحافظة".

وأضاف المصدر أن "خلافاً عائلياً كان سبب الحادث"، مبيناً أن "الضحية يبلغ من العمر 35 عاماً، ولديه 3 أطفال".

واكد المصدر أن "القوات الامنية تمكنت من القبض على القاتل على طريق صلاح الدين – كركوك أثناء محاولته الهرب بعد ملاحقة امنية وتعميم استخباري لنقاط التفتيش في اطراف تكريت".

وفي محافظة دهوك، بإقليم كوردستان، أعلنت مديرية صحة قضاء بردرش التابع لدهوك يوم الجمعة مصرع امرأة مسنة جراء اصابتها بصعقة كهربائية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "سدريا حسن البالغة من العمر 60 عاما توفيت اليوم بعد اصابتها بصعقة كهربائية عندما كانت تسقي الاغنام".

وأضافت المديرية أن "المراة من اهالي قرية (زەوی ڕەش) ضمن القضاء وهي ام لثمانية أولاد".