في محافظتين.. مزارع يقتل آخر بسبب "حصة مائية" والتربية العراقية تشكل لجنة عاجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بمقتل مزارع بسبب خلاف على حصة مائية لسقي المحاصيل، فيما أعلنت وزارة التربية عن تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق باعتداء وقع على مدرسين في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مزارع اثنين اختلفا على حصصهما المائية في ناحية العبارة، وتطور الأمر إلى استخدام السلاح الأبيض، ما أدى إلى مقتل أحدهما بأداة لقطع الأشجار، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما شنت حملة للبحث عن الجاني".

وعلى صعيد منفصل، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية بياناً شديد اللهجة، ورد لوكالة شفق نيوز، أدان فيه "تعرض مدرسين اثنين من ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان للبنين في محافظة البصرة إلى حادث اعتداء جبان من قبل عدد من أولياء الأمور".

وأكد أن وزير التربية إبراهيم النامس "وجهّ فوراً بتشكيل لجنة قانونية عاجلة للدفاع عن الهيئات التعليمية والتدريسية".

وأوضح المكتب تفاصيل حادثة الضرب التي حصلت بعد أن "حاول المعتدى عليهما فض شجار عنيف حدث بين الطلبة تم على إثره نقلهما إلى المستشفى لإصابتهما بجروح بليغة"، مشدداً على أن "الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداءات المتكررة على ملاكها وستقوم بأخذ حق المدرسين قانونياً".

ونقل البيان شكر وزارة التربية إلى قيادة شرطة البصرة لتدخلها السريع والاستجابة الفورية للشكوى والقبض على ثلاثة من المعتدين، مثمناً "الجهود الأمنية الرامية إلى بسط الأمن والأمان في المحافظة ورد كرامة واعتبار الملاكات التربوية".

وتعرض مدرسين اثنين من ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان للبنين في محافظة البصرة إلى "اعتداء جبان من قبل عدد من أولياء الأمور".