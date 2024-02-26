في محافظتين.. أمر قبض بحق موظفين مختلسين والمؤبد لممول عمليات "إرهابية"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، يوم الاثنين، أمراً بالقبض بحق متهمين بالاختلاس في دائرة صحة المحافظة، فيما حكمت جنايات ذي قار بالسجن المؤبد بحق شخص يمول الإرهاب في بغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين ضبطت حالة تلاعب بارتكاب مخالفات في صرف مبلغ مالي مقداره مليارين و563 مليوناً و400 ألف دينار بموجب تخويل مزور لإحدى الشركات المجهزة للاجهزة الطبية، إضافة إلى تنظيم عقود ووصولات شراء وهمية مع أحد مكاتب الأدوية في محافظة نينوى لتجهيز مواد طبية ومختبرية بمبلغ ملياراً و308 ملايين و499 ألف دينار، فضلاً عن متهمين من أصحاب الصيرفات لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصي دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صرفت لهم تلك الأموال".

وأضاف أن "القضية ما زالت قيد التحقيق والإجراءات مستمرة فيها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

من جانب آخر، ذكر المركز الإعلامي أن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق شخص يمول الإرهاب في بغداد.

وبين أن "المجرم يشغل منصب الأمير الإداري العام بولاية شمال بغداد في تنظيم داعش وجمع الأموال من مصادر غير مشروعة تستخدم في تنفيذ إعمال إرهابية خلال عام 2021".

ولفت إلى أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".