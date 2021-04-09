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في محافظتين.. مراهق ينتحر حزناً على والدته وثلاثينية تنهي حياتها شنقاً

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-09T20:10:56+0000
في محافظتين.. مراهق ينتحر حزناً على والدته وثلاثينية تنهي حياتها شنقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بانتحار مراهق في الـ13 من عمره، في محافظة بابل، في وقت سجلت فيه محافظة ميسان حالة انتحار لأمرأة ثلاثينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المراهق عثر عليه مشنوقا في مخزن داخل منزله في مدينة الحلة مركز محافظة بابل"، موضحا أنه "ترك رسالة توضح اسباب انتحاره وانه لم يستطع تحمل فراق والدته التي توفيت قبل ٦ أشهر".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، بتسجيل حالة انتحار لإحدى النساء وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امرأة في الثلاثينات من عمرها أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها وسط مدينة ميسان مركز المحافظة".

وبين، أن " أسباب الانتحار لا تزال غامضة، فيما تجري القوات الأمنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

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