سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في محافظتين.. مدير صحة يأخذ "عطوة" من أهل متوفية وإنقاذ امرأة من الانتحار

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-30T18:51:10+0000
في محافظتين.. مدير صحة يأخذ "عطوة" من أهل متوفية وإنقاذ امرأة من الانتحار

شفق نيوز/ اقرت دائرة محافظة ميسان بوفاة امرأة نتيجة خطأ طبي، فيما تم إنقاذ امرأة اخرى اقدمت على الانتحار في بغداد.

وأبلغ مصدر محلي بمحافظة ميسان وكالة شفق نيوز؛ أن "امرأة توفيت أثناء الولادة بسبب خطأ طبي من قبل دكتورة التخدير في احدى مستشفيات المحافظة".

وأضاف المصدر؛ أن مدير عام صحة ميسان حضر بنفسه لذوي المتوفية واخذ العطوة من ذويها.

وفي بغداد؛ تمكنت النجدة النهرية من انقاذ امرأة قامت برمي نفسها من اعلى جسر الائمه من جهة الكرخ.

واخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن المرأة من مواليد ١٩٧٩ متزوجة ولديها ٣ أطفال، وقد تم إنقاذها وهي بصحة جيدة، مشيرا إلى تسليمها الى معاونية الكاظمية وفق الإجراءات الأصولية حيث عثر بحوزتها على قطعة ذهب (خاتم) ومبلغ ١٠٠ ألف دينار.

related

بابل وبغداد .. مقتل رجل طعنا اثر خلاف مع صاحب مولدة وانتحار آخر شنقا

Date: 2022-04-21 13:26:26
بابل وبغداد .. مقتل رجل طعنا اثر خلاف مع صاحب مولدة وانتحار آخر شنقا

نينوى.. ثلاثينية تنهي حياتها حرقاً نتيجة مشاكل عائلية

Date: 2021-04-21 19:53:53
نينوى.. ثلاثينية تنهي حياتها حرقاً نتيجة مشاكل عائلية

وفيات وحادثة غريبة في ثلاث محافظات عراقية

Date: 2022-05-01 21:17:46
وفيات وحادثة غريبة في ثلاث محافظات عراقية

"يوتيوبر" عراقي ينهي حياته شنقاً بعد زواج حبيبته

Date: 2021-11-23 06:08:20
"يوتيوبر" عراقي ينهي حياته شنقاً بعد زواج حبيبته

الأنبار.. فتى يبلغ 13 عاماً ينهي حياته إثر رسوبه في الامتحان

Date: 2022-02-22 17:12:58
الأنبار.. فتى يبلغ 13 عاماً ينهي حياته إثر رسوبه في الامتحان

امرأة تضرم النار بجسدها وسط الشارع في مدينة عراقية

Date: 2022-02-26 13:29:35
امرأة تضرم النار بجسدها وسط الشارع في مدينة عراقية

ذي قار تسجل أول حالة انتحار لشخص تحت تأثير المخدرات

Date: 2022-04-07 20:38:28
ذي قار تسجل أول حالة انتحار لشخص تحت تأثير المخدرات

انتحار "جنرال الخريف" في السليمانية

Date: 2019-10-22 21:55:11
انتحار "جنرال الخريف" في السليمانية