في محافظتين.. مدير صحة يأخذ "عطوة" من أهل متوفية وإنقاذ امرأة من الانتحار

شفق نيوز/ اقرت دائرة محافظة ميسان بوفاة امرأة نتيجة خطأ طبي، فيما تم إنقاذ امرأة اخرى اقدمت على الانتحار في بغداد.

وأبلغ مصدر محلي بمحافظة ميسان وكالة شفق نيوز؛ أن "امرأة توفيت أثناء الولادة بسبب خطأ طبي من قبل دكتورة التخدير في احدى مستشفيات المحافظة".

وأضاف المصدر؛ أن مدير عام صحة ميسان حضر بنفسه لذوي المتوفية واخذ العطوة من ذويها.

وفي بغداد؛ تمكنت النجدة النهرية من انقاذ امرأة قامت برمي نفسها من اعلى جسر الائمه من جهة الكرخ.

واخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن المرأة من مواليد ١٩٧٩ متزوجة ولديها ٣ أطفال، وقد تم إنقاذها وهي بصحة جيدة، مشيرا إلى تسليمها الى معاونية الكاظمية وفق الإجراءات الأصولية حيث عثر بحوزتها على قطعة ذهب (خاتم) ومبلغ ١٠٠ ألف دينار.