في محافظتين.. كلب يتسبب بحادث سير مروع و"لفة فلافل" تنهي حياة شاب

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان في صلاح الدين وكركوك، يوم السبت، بمصرع واصابة 4 مدنيين بحادثين منفصلين.

وابلغ مصدر محلي صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، بأن كلبا سائبا تسبب بحادث سير على طريق قضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين وتسبب بتصادم عجلتين واصابة 3 مدنيين.

وبحسب المصدر، فإن كلبا خرج بشكل مفاجئ امام سائق عجلة "عذاري" قرب منطقة (الحجاج) جنوبي قضاء بيجي، ما سبب ارتباك السائق وفقدانه السيطرة على مركبته والانحراف نحو الممر الثاني ليصطدم بعجلة "كورولا"، ما تسبب بإصابة سائق العذاري ورجل وامرأة داخل سيارة "الكورولا".

واشار الى نقل المصابين الى مستشفى بيجي وهم بحالة حرجة، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقاً في الحادث.

وفي كركوك، توفي شابا بعد تناوله سندويش (لفة فلافل)، من أحد المطاعم في كركوك.

وأخبر مصدر محلي في كركوك، وكالة شفق نيوز، بأن المطعم المتسبب بالوفاة مازال مجهولا وان السلطات المختصة تواصل البحث عن المطعم بعد وفاة الشاب وعدم التعرف على المطعم الذي تناول فيه السندويش.