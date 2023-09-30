في محافظتين.. فتاة تقتل أبنة عمّها الرضيعة "خطأً" ورجل ينتحر لسبب مجهول

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ذي قار، يوم السبت، بمقتل طفلة رضيعة على يد ابنة عمها بالخطأ، فيما أقدم رجل على الانتحار في الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً قتلت ابنة عمها التي لم تتم عامها الأول عبر ضربها بآلة حادة بالخطأ في إحدى القرى الواقعة شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "ذوي المجنى عليها لم يتقدموا بشكوى ضد الفتاة الجانية، بحكم القرابة بين الطرفين، فيما تم نقل جثة الطفلة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي نينوى، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في حي الإخاء بمدينة الموصل"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".