في محافظتين.. غرق صبي ومصرع رجل و"زعل زوجة" ينهي حياة شخص على يد صهره

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بغرق صبي ومصرع شخص بحادث سير، فيما قُتل شخص على يد صهره بسلاح ناري وذلك في حوادث مختلفة بمناطق متفرقة من محافظتي ديالى وكركوك.

وفي محافظة ديالى؛ قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "صبياً يبلغ من العمر 14 عاما غرق في جدول (المحسن) في أطراف قرية الحديد، 10 كم شمال غرب بعقوبة"، مبيناً أن "جثة الصبي تم انتشالها ونقلها إلى الطب العدلي".

وتشهد ديالى خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

وفي السياق نفسه قال المصدر إن "رجلاً ثلاثينياً لقي مصرعه بحادث دهس على طريق بغداد -كركوك في قرية عين ليلى، التابعة لناحية العظيم، 60 كم شمال بعقوبة"، لافتا الى "نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وفي محافظة كركوك؛ قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز ان "شاباً قتل على يد ابن عمه وصهره في ذات الوقت، في حي النصر في كركوك بعد خلاف عائلي نشب بين الجاني وعائلة زوجته التي تركت منزل زوجها وذهبت الى منزل ابيها".

وأضاف المصدر أن "مشادة كلامية نشبت بين الزوج وشقيق زوجته خلال محاولة الزوج اعادة زوجته الى منزلها وتطور الى إطلاق نار من قبل الزوج من سلاح مسدس صوب شقيق زوجته وأرداه قتيلا في الحال".

وأكد المصدر أن "المتهم الآن قيد الاعتقال واحيل الى الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".