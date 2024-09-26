في محافظتين عراقيتين.. تظاهرة كبيرة وحريق يضرب محطة كهرباء (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بقطع طريق مهم وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر شهود العيان لوكالة شفق نيوز، أن "العشرات من الخريجين قطعوا طريق (ذي قار_ بغداد) من تقاطع بهو الادارة المحلية وسط الناصرية".

وبينوا، ان "الخريجين طالبوا مسؤولي المحافظة بعدم غبن الخريجين وحذف الأسماء الحقيقية المتظاهرة من أصحاب الاستثناء وإضافة اقربائهم".

من جانب اخر، افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الخميس، بأن حريقا كبيراً ضرب محطة كهرباء الحيرة الثانوية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان" حريقا كبيرا ضرب محطة كهرباء الحيرة الثانوية جنوبي النجف، حيث هرعت فرق الاطفاء لغرض إخماد الحريق "، لافتا إلى أن " أسباب اندلاع الحريق لم تعرف لغاية الآن".