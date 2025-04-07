في محافظتين.. أطنان لحم تصبح طعاماً للكلاب ومواطنان يسلمان 105 قطع أثرية

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، يوم الاثنين، عن اعتقال صاحب معمل يقوم بتصنيع (الهمبركر والقيمة والكبة) باستخدام لحوم منتهية الصلاحية، فيما أعلنت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث تسلم قطعاً أثرية من قبل مواطنين في ميسان.

وعن تفاصيل حادث مطعم كركوك، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مفرزة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك وبالاشتراك مع دائرة صحة كركوك - شعبة الرقابة الصحية، تلقت معلومات عن وجود معمل يقوم بإنتاج اللحوم (همبرغر وقيمة وكبة) باستخدام اللحوم منتهية الصلاحية".

وأضاف المصدر، أنه "وبعد الانتقال إلى منطقة الحي الصناعي وتحديد موقع المعمل لإنتاج اللحوم، تم ضبط لحوم منتهية الصلاحية بكمية تقدر بنحو ثلاثة أطنان، وعلى إثرها تم إلقاء القبض على صاحب المعمل وإغلاق المكان".

وكشف المصدر، "كما تم ٳتلاف أكثر من 3 أطنان و400 كيلوغرام من اللحوم المستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتم إرسال المواد إلى محمية الكلاب السائبة لتكون جزءاً من طعامهم".

وفيما يخص موضوع تسليم القطع الأثرية، أعلنت مديرية شرطة حماية الآثار والتراث، يوم الاثنين، أن "قسم شرطة حماية آثار وتراث ميسان، ومن خلال تكثيف الدوريات المستمرة، وتوعية المواطنين للمحافظة على المواقع الأثرية، شرع اثنان من المواطنين بتسليم (105) قطع أثرية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور تاريخيّة قديمة، والتي تم العثور عليها في موقع (فاروق) الأثري في ناحية البتيرة".

وأكدت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تسلم القطع الأثرية بموجب وصل استلام أصولي إلى مفتشية آثار وتراث محافظة ميسان وفق الضوابط.