في محافظتين.. ضبط ابتزاز ونقل عقار بمساحة 12 دونماً بطرق غير قانونية

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تمكن فرق عمل مكتبيها في محافظتي المثنى والديوانية جنوبي العراق، من تنفيذ عمليتي ضبطٍ في عددٍ من الدوائر فيهما.

وقالت الدائرة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مكتب تحقيق المثنى كشفت عن تواطؤ موظفين في مديرية زراعة المحافظة مع عددٍ من الأشخاص لنقل ملكية عقارٍ عائدٍ للدولة، مبينةً أنه تم ضبط إضبارة العقار الذي تبلغ مساحته (12 دونماً و19 اولك و50 متراً) في مديرية التسجيل العقاري في الرميثة.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، أفادت الدائرة بتمكن فريق عمل شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الديوانية من ضبط متهمٍ بالابتزاز، منوهةً بقيامه بابتزاز المواطنين عبر الإدلاء بشهادة زورٍ مقابل مبالغ ماليةٍ، لافتةً إلى ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء تسلم مبلغٍ من المال من أحد المواطنين.

وأوضحت أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين، وعرضهما رفقة المبرزات المضبوطة والمتهم في العملية الثانية على قضاة محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المثنى والديوانية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.