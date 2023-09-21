في محافظتين.. ضابط يقتل مواطناً بسبب "تقدير خاطئ" وإصابة 3 بشجار عائلي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بمقتل شاب برصاصة من ضابط شرطة بسبب عدم توقفه عند نقطة تفتيش، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بشجار عائلي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يستقل دراجة هوائية لم يمتثل للوقوف عند مروره بمفرزة تفتيش تابعة للشرطة في قرية (زهيرات) التابعة لناحية أبي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة، فما كان من ضابط المفرزة إلا أن أطلق النار عليه ظناً منه أن الضحية أحد المطلوبين وحاول الفرار من الأجهزة الأمنية".

وبين أن "ذوي الضحية قدموا شكوى رسمية حيال الحادث، فيما توجه فريق أمني مختص من الشرطة للتحقيق بالحادث وكشف ملابساته الحقيقية"، مؤكداً أن "الحادث خطأ غير متعمد من قبل المفرزة الأمنية".

وتسود ناحية أبي صيدا منذ سنوات نزاعات واقتتال عشائري في عدة مناطق وقصبات، ما تسبب بنزوح عشرات الأسر ومصرع وإصابة مئات المدنيين.

وفي البصرة، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً اندلع بين طرفين باستخدام العصي (التواثي) في منطقة حمدان الصناعية وسط البصرة، وانتهى بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأوضح المصدر، أن "طرفي المشاجرة أصهار وشجارهم حصل بسبب امرأة"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية اعتقلت طرفي الحادث وقامت بإيداعهم التوقيف".