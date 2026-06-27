في 3 محافظات.. وفاة عاملين أثناء عملهما وطفل بحادث دهس

شفق نيوز- كركوك/ ديالى/ الأنبار

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، اليوم السبت، بوفاة عامل إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء تأدية عمله في منطقة رابرين الثانية بمدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عاملاً تعرض لصعقة كهربائية أثناء مزاولته عمله في منطقة رابرين الثانية، ما أدى إلى وفاته في موقع الحادث".

وأضاف أن "الضحية يدعى سامر أحمد، ويبلغ من العمر 43 عاماً، وهو من سكنة حي العسكري في مدينة كركوك".

وأشار المصدر إلى نقل جثة المتوفى إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني، بوفاة طفل دهساً بسيارة شمال مركز المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "طفلاً بعمر سنتين تعرض لحادث دهس بسيارة نوع كيا حمل أثناء عبوره الشارع أمام أحد محال التسوق، قرب منطقة ركة الحاج سهيل، شمال مدينة بعقوبة".

ولفت إلى أن "الطفل توفي في الحال، وقامت مفارز الشرطة بنقل جثته إلى الطب العدلي، وتوقيف السائق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بوفاة عامل بناء إثر سقوطه من "السكلة" أثناء عمله في أحد المشاريع الإنشائية بمدينة الرمادي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عامل بناء سقط من (السكلة) في الطابق الخامس في أحد مشاريع، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".