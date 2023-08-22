في محافظتين.. صعقة كهربائية تنهي حياة شاب وانتشال جثة غريق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين وكركوك، يوم الثلاثاء، بمصرع شاب بصعقة كهربائية، وانتشال جثة رجل انتحر غرقاً قبل أيام.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية خلال أعمال صيانة في منزله بأطراف قضاء سامراء جنوب شرقي مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين".

وأشار إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بملابسات الحادث".

وفي كركوك انتشلت الشرطة النهرية جثة رجل انتحر غرقاً في وقت سابق بقضاء داقوق جنوبي المحافظة، بحسب مصدر في الشرطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 51 عاماً كان قد ألقى بنفسه في مشروع ماء داقوق في 17 آب الجاري".

وتابع أن "مفارز من الشرطة النهرية انتشلت الجثة على مسافة بعيدة من مكان الحادث ونقلتها إلى الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".