في محافظتين.. إصابة 6 مدنيين بحادث سير وانتشال جثة غريق

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بإصابة 6 مدنيين على طريق بغداد – كركوك وانتشال جثة غريق شمالي صلاح الدين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان 6 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة بانقلاب مركبتهم على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.

وأضاف أن الاشخاص من سكان قضاء طوز خرماتو كانوا متجهين الى بغداد، مشيرا الى نقل المصابين الى المستشفى فيما فتحت السلطات المروية تحقيقا بالحادث.

وفي محافظة صلاح الدين؛ أخبر مصدر أمني وكالتنا؛ عن انتشال جثة شاب غرق في نهر دجلة بسقوط سيارته من اعلى جسر الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وبين المصدر؛ ان الشرطة النهرية والأهالي تمكنوا من انتشال الجثة بعد 48 ساعة من البحث.