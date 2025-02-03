في محافظتين.. إصابة 17 شخصاً أغلبهم أطفال بحادث سير واعتقال متهم هارب

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في صلاح الدين، يوم الاثنين، بإصابة 17 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء حادث سير شرقي المحافظة، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على متهم هرب من إحدى المحاكم أثناء نقله إليها لمحاكمته في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "باصاً يقلّ 17 شخصاً أغلبهم أطفال ونساء اصطدم بسيارة مدنية حديثة على طريق كركوك – بغداد ضمن قضاء طوزخورماتو، ما أدى إلى انحراف الباص عن الطريق العام وأدى إلى إصابة جميع الركاب بإصابات متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "من بين الإصابات حالات حرجة بسبب شدة الإصابة وتم نقل الجميع إلى مستشفى طوز خورماتو للعلاج".

وعلى صعيد منفصل، أبلغ مصدر أمني في بغداد وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية ألقت القبض على أحد المتهمين الذي تمكن من الهرب من إحدى المحاكم أثناء نقله إليها لمحاكمته يوم أمس، والذي قام بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه أنه فرّ من مركز شرطة المنصور".

وأكد أنه "تم القبض عليه وإيداعه التوقيف وفق إجراء أصولي".