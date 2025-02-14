في محافظتين.. شاب يقدم على الانتحار وحادثي سير ينهيان حياة شخصين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بانتحار شاب بسبب مشاكل عائلية، فيما لقيت فتاة مصرعها جراء حادث سير، وأصيب منتسب أمني بإطلاق نار من قبل زميله، في حين أودى حادث سير بحياة شخص في ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2003 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل إحدى الشقق في مجمع بسماية جنوب شرقي بغداد".

وأضاف أن "المعلومات تشير إلى أن أسباب الانتحار هي مشاكل عائلية"، مشيراً إلى أن نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث.

وذكر المصدر أن "شابة تولد 2004 لقيت مصرعها جراء انقلاب دراجة نارية كان يقودها شقيقها تولد 2008 بالقرب من ساحة عبد المحسن في مدينة الكاظمية"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وشقيقها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "منتسباً في وزارة الداخلية أطلق النار على منتسب آخر أثناء الاستراحة ضمن مدينة الشعلة، ما أسفر عن إصابة المنتسب بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى"، لافتاً إلى أن "الجاني لاذ بالفرار، وبحسب المعلومات الأولية توجد خلافات عائلية بينهما".

وفي ذي قار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع في الطريق الرابط بين قلعة سكر ومدينة العمارة شمالي محافظة ذي قار بين عجلة صالون ودراجة نارية نتيجة السير عكس الاتجاه من قبل صاحب السيارة، ما أدى لمصرع سائق الدراجة البالغ من العمر 23 عاماً".