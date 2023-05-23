في محافظتين.. سرقة 50 مليون دينار أمام مركز للشرطة وإحباط محاولة انتحار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم الثلاثاء، بأن مجهولين قاموا بسرقة مبالغ مالية من إحدى العجلات وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين قاموا بسرقة قرابة 50 مليون دينار عراقي من إحدى العجلات المدنية المركونة قرب مركز للشرطة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية باشرت بفتح تحقيق بالحادث من خلال الاستعانة بكاميرات مركز الشرطة لمعرفة الجناة".

وفي واسط، اعلنت السلطات الامنية في المحافظة عن تلقيها اخباراً يفيد بتسلق شاب أحد أبراج الاتصالات في ناحية الدبوني بقصد الانتحار، حيث توجهت القوات الامنية على الفور إلى المكان المقصود، وتم إقناع الشاب وانزاله من أعلى البرج وانقاذه من محاولة الانتحار.

هذا وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لغرض اكمال الاجراءات القانونية بحقه.