في محافظتين.. "ستوتة" تنهي حياة طفلة والقبض على اثنين حاولا اغتيال مواطن

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وصلاح الدين، يوم الجمعة، بمصرع طفلة جراء حادث دهس والقبض على شخصين حاولا اغتيال مواطن في طوز خرماتو.

وقال مصدر امني في ديالى، لوكالة شفق نيوز، إن طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات لقيت مصرعها بحادث دهس غير متعمد في منطقة الغالبية أسفل الجسر، ( 15 كم شمال غرب بعقوبة).

وبين أن أسباب الحادث سقوطها من عجلة "ستوتة" كان يقودها والدها ما سبب دهسها من قبل مركبة اخرى، مشيرا الى نقل الطفلة الى الطب العدلي فيما سلم سائق المركبة الى الاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وفي صلاح الدين افاد مصدر امني، لوكالة شفق نيوز، بالقبض على شخصين حاولا اغتيال مواطن في اطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن قوة من الفوج الرابع من الرد السريع تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين حاولا اغتيال مواطن بإطلاق نار عليه في اطراف قضاء طوزخرماتو إلا أنه نجا من الهجوم.

واضاف ان قوات الرد السريع وبعد معلومات وملاحقة تمكنت من اعتقال المتهمين وبحوزتهما عملة مزورة، مشيرا الى تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.