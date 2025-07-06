في محافظتين.. رضيعة تغرق في "دلو ماء" وانتحار منتسب أمني

شفق نيوز – ميسان/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بغرق رضيعة في "دلو ماء" داخل منزلها شمالي المحافظة، فيما أقدم منتسب أمني جنوبي ميسان.

وقال مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية سجلت حالة غرق في دلو ماء (سطل) لرضيعة تبلغ من العمر عامين داخل منزلها الواقع بقضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وبين أن "ذويها لم يطلبوا الشكوى، كون الحادث وقع قضاءً وقدراً".

وفي ميسان، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "منتسباً أمنياً أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح ناري أثناء تواجده في الواجب الأمني ضمن إحدى نقاط التفتيش بالمواقع النفطية في قضاء الكحلاء جنوبي مدينة العمارة مركز المحافظة".

ولفت إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته ودوافع الانتحار".