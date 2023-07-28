في محافظتين: دجلة يبتلع شابا واصابة مدني بنزاع عشائري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بغرق شاب باطراف مدينة تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "شابا غرق خلال محاولته السباحة في نهر دجلة في منطقة (جسر الجامعة) باطراف تكريت".

واضاف أن "الشرطة النهرية انتشلت جثة الغريق فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وأكد المصدر تسجيل 4 حالات غرق خلال 48 ساعة الماضية في سامراء وتكريت.

وتشهد عدة محافظات خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

في ديالى؛ أفاد مصدر أمني باندلاع اشتباك عشائري باطراف بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان اشتباكا عشائريا نشب في منطقة دور الزراعة غربي بعقوبة بين مجموعة مسلحين قادمين من بغداد استهدفوا منزل شيخ قبيلة وتنفيذ ما يسمى بالدكة العشائرية ما سبب اصابة شقيق الشيخ بجروح بليغة.

واكد المصدر ان قوة امنية حضرت لاحتواء النزاع وتمت السيطرة عليه وسط أجواء مشحونة.