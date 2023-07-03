في محافظتين.. خلاف على "التوقف" يودي بحياة مراهق ورجل يقضي بظروف غامضة

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في البصرة، يوم الإثنين، بمقتل وسط المحافظة بسبب خلاف مع سائق سيارة أجرة، فيما عُثر على جثة رجل مسن توفي بظروف غامضة، واصيب مدنيان بحادث سير، في ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شاباً دون العشرين من العمر يعمل سائق (ستوتة) يبيع بها الماء، قتل في منطقة الجنينة وسط مدينة البصرة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الشاب قتل اثناء قيامه بتفريغ حمولة الماء التي لديه وسط الطريق، حيث اعترض احد سائقي سيارات الأجرة على وقوفه وتطور الشجار بينهما إلى اطلاق النار ما أدى إلى مقتل سائق (الستوتة) على الفور".

وفي ديالى، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً يبلغ من العمر 72 عاماً عُثر عليه متوفى قرب جدول اروائي في قرية (ملا عزيز) شرقي خانقين، بعد أن فقد 25 خروفاً".

واضاف ان "سبب الوفاة ما زال مجهولا وقيد التحقيق من قبل السطات الامنية".

وفي حادث مغاير، وبحسب المصدر نفسه، اصيب اثنان من المدنيين بحادث سير في اطراف ناحية هبهب 12 كم شمال غرب بعقوبة.

وبين المصدر ان "الحادث وقع بعد انحراف السيارة التي كانت تقل المدنيين وانقلابها على جانب الطريق"، مشيرا الى نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.