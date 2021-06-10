في محافظتين.. حريقان يجهزان على محال تجارية ومولدة كهربائية وثلاث سيارات

شفق نيوز/ تمكنت مديرية الدفاع المدني في قضاء الزبير غرب مركز محافظة البصرة يوم الخميس، من اخماد حريق هائل نشب في محال تجارية.

فيما أخمدت وحدات الدفاع المدني حريقا في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وذكر بيان للدفاع المدني في محافظة البصرة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وحداته تمكنت من اخماد حريق اندلع بمحال تجارية على طريق القرية الكرفانية، مشيرا إلى أن الحريق أدى إلى خسائر مادية جسيمة في جميع الممتلكات.

أما في السليمانية؛ قال النقيب ريكان جمال المتحدث مديرية إطفاء السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ أنه في الساعة 12.30 ظهرا اندلعت النيران بمولدة أهلية مع سيارة تنكر محملة بالكاز في منطقة هواري شار.

واضاف جمال؛ أن الحادث وقع عند افراغ حمولة التنكر بسبب تماس كهربائي، مما أدى الى تضرر جزئي بسيارتين مدنية قرب الحادث فيما لم تكن هناك إصابات أو وفيات في الحادث.