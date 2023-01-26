في محافظتين.. حالتا انتحار "غامضتين" ومصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثيّ سير

شفق نيوز/ سجلت ذي قار، يوم الخميس، عددا من الحوادث الامنية بينها انتحار فتاة شرقي المحافظة، فيما أقدم شاب على الانتحار شنقاً بظروف غامضة في صلاح الدين.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حجاب علقته بسقف المنزل الواقع في منطقة (آل خليوي) بقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار".

وبين ان "سبب الانتحار مجهول وفتحت الأجهزة الامنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته، كما قامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

واضاف ان "حادث سير بين ثلاث عجلات على طريق ناصرية - غراف شمالي المحافظة أدى لمصرع شخص يعمل بمديرية تخطيط المحافظة واصابة ثلاثة آخرين بجروح، فيما كانت إحدى العجلات تحمل اغناماً نفقت سبعة منها في الحادث".

وتابع المصدر، "كما ان دراجة نارية نوع (ستوتة) انقلبت في منطقة الناظم بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بسبب السرعة العالية، وأدى الحادث لوفاة سائقها واصابة اثنين آخرين كانا معه"، مبينا انه "تم نقل الجثة للطب العدلي والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وفي صلاح الدين أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "الشاب يبلغ من العمر 30 عاماً، شنق نفسه داخل منزله في منطقة (الجبيرية الثالثة) في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته الغامضة فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد عدة محافظات حوادث انتحار مستمرة بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.