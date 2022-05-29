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في محافظتين.. حادث سير يغيب طفلاً وحيداً لذويه ودجلة يبتلع شاباً أثناء السباحة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T19:22:25+0000
في محافظتين.. حادث سير يغيب طفلاً وحيداً لذويه ودجلة يبتلع شاباً أثناء السباحة

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الأحد، بانتشال جثة شاب من نهر دجلة ضمن محافظة نينوى، ووفاة طفل بحادث سير جنوبي كركوك.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "ساعات من البحث المتواصل للغواصين التابعين للشرطة النهرية، توجت بانتشال جثة شاب من مواليد ٢٠٠٧ قضى غرقاً في منطقة يارمجة بالجانب الأيسر من الموصل، أثناء السباحة في مياه نهر دجلة".

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "طفلاً بعمر ٨ سنوات، وهو الوحيد لأهله، بعد انتظار الانجاب لسبع سنوات، لقي مصرعه اليوم، نتيجة حادث سير أمام منزله في منطقة غولان التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين".

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