في محافظتين.. حادث سير مروع لطالبات جامعية وحالة انتحار غامضة (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بمصرع وإصابة 8 طالبات بحادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين ذي قار والبصرة، نتيجة انقلاب عجلة تقل طالبات كلية مسائية بمحافظة البصرة بعد مضايقة إحدى عجلات الصالون لها، حيث أدى الحادث لمصرع طالبة واحدة على الفور وإصابة 7 أخريات بجروح بعضهن بحالة خطرة".

وفي محافظة البصرة، ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، ان" شاباً عمره دون العشرين عاماً اقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بناحية خور الزبير غربي المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".