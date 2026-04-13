في محافظتين.. حادثان يوديان بحياة 6 أشخاص وإصابة أربعة آخرين

أفاد مصدر في دائرة مرور محافظة نينوى، مساء يوم الاثنين، بوقوع حادث سير مروّع على الطريق الرابط بين مدينة الموصل وقضاء تل عبطة، أسفر عن مصرع عائلة كاملة مكوّنة من خمسة أفراد، فيما لقي شخص مصرعه وإصابة أربعة آخرين بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث الموصل نجم عن تصادم عنيف بين مركبتين، إحداهما كانت تقل العائلة، ما أدى إلى مصرعهم جميعاً على الفور، نتيجة شدة الاصطدام".

وأضاف أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل الجثامين إلى دائرة الطب العدلي في الموصل، فيما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

وأشار المصدر إلى أن "الطريق الرابط بين الموصل وتل عبطة يشهد حوادث متكررة، بسبب السرعة العالية وسوء البنية التحتية وغياب إجراءات السلامة المرورية، ما جعله يُعرف بين الأهالي بـ(طريق الموت)".

إلى ذلك أفاد مصدر في محافظة السليمانية، بمصرع وإصابة خمسة مواطنين بحادث سير على طريق خارجي في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادث سير مروع وقع على طريق قرداغ في السليمانية، بين ثلاث سيارات، ما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة أربعة آخرين بجروح".