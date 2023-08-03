في محافظتين.. جثة متفسخة على سطح منزل وانتحار شاب وفتاة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مفقود منذ عدة أيام وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة شاب فوق أحد أسطح المنازل المجاورة لمنزله في منطقة الجامعة بقضاء الكوفة وسط النجف"، لافتا إلى أن "الشاب فقد منذ أسبوع تقريباً".

وبين المصدر، ان "الجثة عثر عليها متفسخة بسبب حرارة الشمس وارتفاع درجات الحرارة"، مشيرا الى "نقلها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة سبب الوفاة ".

وفي ذي قار، سجلت الاجهزة الامنية محاولتي انتحار وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وفي شمالها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حالة الانتحار الأولى كانت لشاب عمره 18 عاماً، حيث أقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات من على جسر السريع وسط الناصرية"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إنقاذه وتبين أن الانتحار كان بسبب مشاكل عائلية".

واضاف المصدر، ان "حالة الانتحار الثانية كانت في حي الإمام الرضا بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار، حيث أقدمت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما على الانتحار حرقاً بمادة النفط الابيض، الا ان ذويها تمكنوا من انقاذها ونقلها للمشفى لغرض العلاج، فيما لم تعرف دوافع الانتحار واسبابه".

وتابع المصدر، كما أن "مجهولين هاجموا منزلا بمنطقة الاسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، باستخدام صاروخ قاذفة، مما أدى إلى استقراره وسط احد غرف المنازل وانفجاره بداخلها، حيث تسبب باضرار مادية جسيمة دون تسجيل أي اضرار بشرية في الحادث".