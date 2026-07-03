في محافظتين.. إتلاف طنين من الدجاج "غير الصالح" وحريق في كرفانات

شفق نيوز- كركوك/ البصرة

أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الجمعة، إتلاف أكثر من طنين من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة على الأسواق والمحال التجارية.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة كركوك أتلفت أكثر من طنين من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري، بعد ضبطها خلال جولات تفتيشية نفذت في عدد من الأسواق والمحال التجارية".

وأضاف أن "عملية الإتلاف تمت وفق الضوابط والتعليمات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، وبعد التأكد من عدم صلاحية المواد للاستهلاك، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".

وأكد رشيد أن "فرق الرقابة الصحية تواصل تنفيذ حملات ميدانية يومية لمتابعة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لمنع تداول أي مواد منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للشروط الصحية".

ودعا مدير عام صحة كركوك أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية وخزن المواد الغذائية بالطرق السليمة، محذراً من أن "الدائرة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام قانون الصحة العامة".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، باندلاع حريق في ساحة وقوف أهلية لسائقي عجلات المعدات الثقيلة في ناحية أم قصر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل أربعة كرفانات في ساحة أهلية مخصصة لاستراحة سائقي عجلات المعدات الثقيلة، في منطقة الهدامة التابعة لناحية أم قصر".

ولفت المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي في مكان الحادث"، ولم يشير إلى وجود خسائر بشرية في الحريق.