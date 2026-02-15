في محافظتين.. تسجيل 4 حالات انتحار خلال أقل من 24 ساعة

شفق نيوز- النجف/ ذي قار

أفاد مصدران أمنيتن في النجف وذي قار، مساء اليوم الأحد، بتسجيل أربع حالات انتحار لموظفين بوزارة الصحة آخر منتسبي أمني وكاسب في المحافظتين.

وفي النجف، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حالات الانتحار الثلاث تباينت بين رمي النفس من أعلى البناية والشنق والحرق، لموظف بوزارة الصحة، ومنتسب في شرطة حرس الحدود، وآخر كاسب.

وبين أن "إحدى حالات الانتحار كانت بسبب سوء الحالة النفسية، فيما لم تُعرف أسباب الحالتين الأخريين".

وإلى ذي قار، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 29 عاما يعمل في دائرة صحة ذي قار أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح ناري".

وأشار إلى أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية وتم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".