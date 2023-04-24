في محافظتين.. تسجيل حالتي انتحار إحداهما فشلت

شفق نيوز/ افاد مصدران امنيان في ذي قار، وواسط، يوم الإثنين، بتسجيل حالتي انتحار في المحافظتين إحداهما فشلت بتحقيق هدفها.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "فتاة تبلغ من العمر 23 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها في قرية (العكب) بقضاء الرفاعي شمالي ذي قار، دون معرفة الأسباب".

وبين ان "الأجهزة الامنية فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

وتابع المصدر، ان "شابا يبلغ من العمر 17 عاماً اقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر دجلة من أعلى الجسر بقضاء النعمانية شمالي محافظة واسط، لكن اجهزة الشرطة النهرية تمكنت من انقاذه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".