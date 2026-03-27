في محافظتين.. انتشال عوائل حاصرتها السيول والبحث يتواصل عن جثة شاب (فيديو)

شفق نيوز- ديالى/ كركوك

أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الجمعة، عن انتشال عوائل حاصرتها السيول شرقي المحافظة، فيما تتواصل جهود البحث لليوم الثاني عن جثة شاب جرفته السيول في كركوك.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العميد هيثم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "عدة عوائل من بين أفرادها أطفال رضع حاصرتها السيول في قرية طحماية بأطراف قضاء مندلي شرقي ديالى، تم انتشالها من قبل قوات الشرطة والنجدة النهرية".

وأضاف أن "جهود الإنقاذ نجحت بالوصول إلى العوائل المحاصرة ونقلها إلى مكان آمن، فيما لا تزال إجراءات الاستنفار مستمرة للتدخل وإنقاذ أي حالة تتطلب ذلك في ظل استمرار الموجة المطرية والسيول".

وفي كركوك، أكد المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، العقيد عامر نوري، لوكالة شفق نيوز، استمرار عمليات البحث عن شاب لقي مصرعه جراء السيول في ناحية ليلان جنوب شرقي المحافظة.

وبين أن "فريق الغواصين التابع للشرطة النهرية يواصل، لليوم الثاني، عمليات البحث عن جثة الشاب الذي جرفته السيول قرب قرية ترجيل التابعة لناحية ليلان".

وأشار إلى أن "عمليات البحث تجري في ظروف صعبة، بسبب قوة التيار وارتفاع مناسيب المياه، ما يتطلب استخدام فرق متخصصة من الغواصين للوصول إلى موقع الحادث والمناطق التي يُحتمل أن تكون الجثة قد انجرفت إليها".

ولفت نوري إلى أن "الجهود مستمرة بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني والجهات الساندة، مع توسيع نطاق البحث على امتداد مجرى السيول، أملاً في العثور على الجثة في أقرب وقت".

وشدد على أن "الأجهزة الأمنية والخدمية تواصل تحذير المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول والأنهر خلال هذه الفترة، نظراً لخطورة ارتفاع المياه وسرعة جريانها".

وكان مدير ناحية ليلان في كركوك، محمد ويس الموسوي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم أمس الخميس، أن موجة سيول ضربت الناحية شرقي المحافظة وجرفت دراجة نارية يستقلها حارس أمني يعمل في شركة أهلية صينية، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن الجثة.

وأوضح أن "السيول اجتاحت الشوارع والأراضي المحيطة بالمنازل في قرية ترجيل، حيث جرفت الحارس ودراجته النارية"، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ المحلية باشرت عمليات الإنقاذ والمتابعة الميدانية لتقييم الأضرار وتأمين المناطق الأكثر تأثراً، فيما تبحث فرق الدفاع المدني حالياً عن جثة الحارس.