في محافظتين.. انتشال جثة غريق وانقاذ اخر وعيار طائش يصيب امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في محافظتيّ ديالى وصلاح الدين، يوم السبت، بانتشال جثة غريق كما تم إنقاذ آخر كاد أن يقضي غرقاً، فيما أصيبت امرأة بعيار ناري طائش.

وقال المصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، ان "الشرطة النهرية انتشلت جثة شاب غرق في جدول اروائي خلال محاولته السباحة في اطراف قضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة".

وأشار الى "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى ايضا، أفاد المصدر نفسه بإصابة امرأة بعيار ناري طائش في حي النور بأطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وبين ان "المصابة نقلت الى المستشفى لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمة".

فيما قال مصدر في صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، ان "الشرطة النهرية أنقذت شاباً من الغرق خلال محاولته السباحة في نهر دجلة بمنطقة سن الصخر في اطراف تكريت".

واضاف ان "الشاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازمة".