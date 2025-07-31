في محافظتين.. انتشال جثة شابين من نهر والعثور على ثالث قتيل

شفق نيوز- بابل/ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الخميس، بانتشال جثة شابين غرقا في أحد الأنهر بالمحافظة، فيما عثرت قوة أمنية على جثة شاب تمت تصفيته رمياً بالرصاص في صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين كانا يسبحان في شط الحلة بمنطقة الإبراهيمية جنوبي مدينة الحلة، إلا أنهما غرقا أثناء ذلك وتم انتشال جثتيهما من قبل الشرطة النهرية".

وأضاف أنه "تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي صلاح الدين، أبلغ مصدر طبي في مستشفى قضاء طوزخورماتو، وكالة شفق نيوز بالعثور على جثة مجهولة الهوية تعرّضت لعملية تصفية جسدية رمياً بالرصاص في إحدى مناطق القضاء الواقع شرقي المحافظة.

واوضح المصدر أن "الجثة تعود لشاب يُقدّر عمره بنحو 31 عاماً، وقد عُثر عليها قرب المنطقة الصناعية في طوزخورماتو"، مشيراً إلى أن "الجثة كانت مقيّدة ومعصوبة العينين، ما يدل على أنها تعرّضت لعملية إعدام ميدانية".

وأشار إلى أن "الضحية أصيب بتسع طلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسد، ويرجّح أن الجريمة حدثت قبل ساعات قليلة من العثور عليه"، مبيناً أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً عاجلاً بالجريمة، فيما نُقلت الجثة إلى الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابع المصدر "ولم تُعرف حتى الآن هوية القتيل أو خلفيات الجريمة".