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في محافظتين.. انتحار فتاة ومصرع أم وطفليها بحادث سير

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-12T20:55:19+0000
في محافظتين.. انتحار فتاة ومصرع أم وطفليها بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان، يوم الأحد، بانتحار فتاة شنقا في ناحية سليمان بيك شرقي محافظة صلاح الدين، ومصرع أم وطفليها إثر حادث سير ضمن محافظة نينوى.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شقق نيوز، أن "فتاة في العقد الثاني من عمرها أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها في حي (الغماز) التابع لناحية سليمان بيك بسبب مشكلات عائلية بحسب المعلومات الأولية.

وأضاف المصدر، أن "جثة الفتاة تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته".

وتشهد معدلات الانتحار في العراق ارتفاعا وتصاعدت ملحوظا خاصة بين صفوف المراهقين لأسباب نفسية أو مشاكل معيشية أو اجتماعية.

إلى ذلك، أكد مصدر آخر، للوكالة "مصرع أم وطفليها بحادث سير مروع تعرضوا له على طريق موصل – بغداد، قرب قضاء الحضر الواقع جنوب مدينة الموصل".

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