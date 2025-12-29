في محافظتين.. انتحار ضابط أمن وحريق يلتهم معملاً (فيديو)

شفق نيوز- بابل/ البصرة

أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الاثنين، بانتحار ضابط بالأمن الوطني في المحافظة، فيما اندلع حريق في أحد المعامل بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "ضابطاً بجهاز الأمن الوطني في محافظة بابل، أقدم على الانتحار، كمعلومة أولية وتم فتح تحقيق في الحادث"، ولم يشير المصدر إلى مكان الانتحار وطريقته.

وفي البصرة، أفاد مصدر في الدفاع المدني، باحتراق معمل لصناعة خزانات المياه بقضاء أبي الخصيب.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق وتعمل على إطفائه، في حين أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة شفق نيوز، حجم الحريق وعمل فرق الإطفاء.